Büyükekşi'den Süper Kupa tarihinin ertelenmesi talebiyle ilgili açıklama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, 7 Nisan’da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihinin değişmediğini fakat sarı-lacivertlilerden gelen erteleme talebini değerlendirmeye aldıklarını söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Kupa maçının ertelenmesi için Fenerbahçe'nin talepte bulunduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'la oynanacak özel maç için Budapeşte'ye hareket ederken, Büyükekşi de İstanbul Havalimanı'nda soruları yanıtladı.

Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının 6 Nisan'a kaydırıldığı iddialarının doğru olmadığını belirten Büyükekşi, Fenerbahçe'nin kupa maçının ertelenmesiyle ilgili olarak başvuruda bulunduğunu belirterek, "Fenerbahçe'den bir erteleme talebi geldi, değerlendiriyoruz." açıklamasını yaptı.

Büşükekşi, Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesinde yaşanan olaylarla ilgili soruya da "Bu konuyla ilgili şu anda bir şey söylemeyeceğim. Gündemimiz milli takım." yanıtını verdi.