Büyükelçilikten flört uygulaması uyarısı: 2 ayda 8 kişi öldü

Kolombiya'da son iki ayda 8 ABD vatandaşının flört uygulaması kullandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ABD Büyükelçiliği uyarı mesajı yayınladı.

Kolombiya'da son iki ay içinde sekiz ABD vatandaşının flört uygulaması kullandıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından ABD Büyükelçiliği tarafından Kolombiya'ya gidecek kişilere seyahat uyarısı yapıldı.

The Guardian'ın aktardığına göre uyarıda, ülkeye gelecek yabancı turistlerden 'flört uygulamalarını kullanırken ciddi anlamda ihtiyatlı olmaları' istendi.

ABD'nin Bogotá Büyükelçiliği'nin aktardığı açıklamada, "Kolombiya'da pek çok ABD vatandaşına, Kolombiya'da randevuya çıktıkları kişiler tarafından uyuşturucu veriliyor, vatandaşlar bu kişiler tarafından hırsızlığa uğruyor hatta öldürülüyor" denildi.

Büyükelçilik, 'Tinder' gibi uygulamalar üzerinde bar, otel ve restoran gibi yerlere çağrılan ABD vatandaşlarının ardından bu gibi durumlarla karşı karşıya kalabildiği uyarısını yaptı.