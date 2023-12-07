Büyükerşen'den 'adaylık' açıklaması: Talimat aldım, gereğini yerine getirdim

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, adaylık ile ilgili eleştirilere, "Talimat aldım, gereğini yerine getirdim" yanıtını verdi. Yaşını büyüten Büyükerşen, "Kendimi hiçbir zaman yaşlı hissetmedim" ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, yeniden adaylığını açıklamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk'e konuşan Büyükerşen, "Önceki gün, il başkanımızın genel başkanımızla yaptığı görüşme sonrası, onun talimatı ile aday adaylığı başvurumu yaptım. Genel başkanımızla daha önce görüştüğümde, büyükşehirlerin adaylığının mevcut başkanlarla devam edeceğini söylemişti. Ben ‘olacağım, olmayacağım’ demedim" dedi.

Büyükerşen, şöyle devam etti: "Sadece Eskişehir’in seçimdeki durumunu konuştuk. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Odunpazarı Belediye başkanı Kazım Kurt da aynı yerden adaylık başvurusunu, genel başkandan gelen talimat üzerine yaptılar."

"HİÇBİR ZAMAN YAŞLI HİSSETMEDİM"

Yaşını gündeme getirdiklerini belirten Büyükerşen, "8 Kasım’da 86 yaşına bastım. İnsan kendisini hissettiği yaşta sayar. Yaş meselesi ikide bir ortaya atılınca Türkiye’nin pek çok yerinden atasözleri geldi. Kendimi hiçbir zaman yaşlı hissetmedim" diye konuştu.

"Allah bana bir fırsat verdi, yaptığım kamu görevlerini sürdürülebilirlikle sağladım" diyen Büyükerşen, "Sürdürülebilirlik de bir proje bitiyordu başladığım başka bir proje ‘onu da bitirelim’ diyordu. Şimdi de var. Örneğin elektrik enerjisi üretiminde yönetmelik değiştirmek istiyorum. Çatıların üstündeki kiremit bitkisel topraklardan yapılır ve o toprak ziyan olur. Aslında çatıların kaplamasının baştan aşağı güneş kolektörleri ile döşenmesini planlıyorum. Bunun için yönetmelik değişikliği yapmak istiyordum. Vatandaşın elektriği ucuza gelecek, elektrik üreteceğiz hem de bunları yapanları teşvik etmek için de belki bazı konularda indirim yapacaktım. Vatandaştan aldığım şeylerden paralarla teşvik etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"ARTAN OY ORANIYLA 5 DÖNEM SEÇİM KAZANDIM"

1999’da siyasete girdiğini belirten Büyükerşen, şunları söyledi: "Artan oy oranıyla 5 dönem seçimi kazandım. Son seçimde oy oranım yüzde 52.8, partimizin Eskişehir’de genelde oyu yüzde 25- 30 arasında oynar. Türkiye’de muhalefet partileri içinde oy yüzdesi en yüksek olanlardan birisiyim."