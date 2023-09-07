Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı evinde ölü bulundu

Büyükhanlı Holding’in varisi Cem Büyükhanlı, Bebek'teki evinde cansız halde bulundu. Büyükhanlı’nın ölüm nedenine ilişkin henüz bir bilgiye ulaşılamadı.

İnşaat ve turizm gibi sektörlerde faaliyet yürüten Büyükhanlı Holding'in varisi Cem Büyükhanlı, İstanbul’un Beşiktaş ilçesine bağlı Bebek semtindeki evinde cansız şekilde bulundu.

Evinde köpeğiyle yalnız yaşayan Büyükhanlı’nın ölüm nedeni henüz açıklanmadı. Büyükhanlı, yaklaşık bir hafta önce akciğerlerindeki rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilmişti.

Cem Büyükhanlı, oyuncu Banu Gerede ile 2010-2011 yılları arasında evli kalmıştı. Banu Gerede, Büyükhanlı’nın ölümünün ardından sosyal medyada şu paylaşımı yaptı:

“Sevgili Cem'im, Gerçekten parlayan bir ışıktın, olağanüstü yetenekli. Ancak ağır bir acı yükü taşıyordun. Çok büyük acı çeken bir ruh, kafese kapatılmış bir hayvan gibiydin, bu dünyanın taşıyamayacağı kadar uçsuz bucaksızdın. Bu gezegende birlikte geçirdiğimiz zaman için minnettarım ve umarım bir sonraki yolculuğunda aradığın sevgiyi ve huzuru bulursun. Kalbimde sonsuza kadar özel bir yerin olacak. Huzur içinde yat.”