Büyüknohutçu çiftinin kızı, TİP'ten istifa ederek Antalya'da bağımsız aday oldu

TİP'in Muratpaşa adayı olarak ilan edildikten sonra istifa eden Emine Büyüknohutçu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu

Antalya'da yaklaşık 7 sene önce katledilen çevre aktivistleri Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu'nun kızı Emine Büyüknohutçu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) istifa ederek Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday oldu.

Büyüknohutçu, TİP'ten Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterilmişti.

2 hafta önce TİP'ten istifa eden Büyüknohutçu, Antalya Büyükşehir Belediye başkanlığı için bağımsız aday olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından 1 dakikalik bir video paylaşan Büyüknohutçu kendisini tanıtırken kendisine ilham veren anne ve babasının izinde ilerleyeceğini söyledi.

Seçmenlere seslenen Emine Büyüknohutçu, "Rant için siyaset değil halk için siyaset demeye davet ediyorum" diye konuştu.

Emine Büyüknohutçu'nun annesi Aysin ve babası Ali Ulvi Büyüknohutçu, 9 Mayıs 2017'de Antalya'nın Finike ilçesine bağlı Kızılcık yaylasındaki evlerinde katledilmişlerdi.Büyüknohutçu çifti, Alacadağ Kızılcık Mevkii'nde, bölgedeki taş ocaklarına karşı mücadele veriyordu. Doğayı savundukları için uzun süre tehditlere maruz bırakılan Büyüknohutçu, yaklaşık 7 yıl önce katledilmişlerdi.