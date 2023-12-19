Büyükşehirler için gözler CHP PM’de: 200’ün üzerinde aday açıklanacak

21 Aralık Perşembe günü toplanacak CHP Parti Meclisi’nde 200’ün üzerinde seçim çevresinin belediye başkan adayları belirlenecek. 25 Aralık haftasında toplanacak CHP PM’de ise öncelik, az fark ile kaybedilen İstanbul ilçelerine verilecek.

Mustafa BİLDİRCİN



CHP PM, Perşembe günü yerel seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda, 200'ün üzerinde seçim çevresinin belediye başkan adayları belli olacak. Anket ve raporların tamamlanması durumunda PM'de, Adana ve Mersin de gündeme gelecek.

Perşembe günü toplanacak PM öncesi MYK toplantısı gerçekleştirilecek. Parti Meclisi Toplantısı’nın ardından kameraların karşısına çıkması beklenen CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, 200’ün üzerinde seçim çevresinin belediye başkan adaylarının isimlerini açıklayacak. Adayların arasında büyükşehir belediyeleri de olacak.



SON GÜN 15 OCAK



Kentlerden anketler geldikçe değerlendirmeler yapıldığını belirten parti kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, 15 Ocak’a kadar tüm adayların isimleri kesinleşecek. Merakla beklenen ve anket süreçleri tamamlanan Aydın, Mersin ve Adana kentlerinin büyükşehir belediye başkan adayları da Perşembe günü kamuoyuna duyurulacak.

İSTANBUL ADAYLARI

CHP’de 25 Aralık haftasında bir PM toplantısı daha yapılacak. Mart 2019’da az bir farkla kaybedilen İstanbul ilçelerine öncelik verilecek PM’de, bu kapsamda İstanbul ilçelerinin adayları kesinleştirilecek. 27 Aralık Çarşamba günü CHP’de İstanbul lansmanı gerçekleştirilecek.

ADANA KARARI



Zamanlaması, parti kaynaklarınca manidar olarak değerlendirilen Adana Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonun ardından Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’a da sahip çıkılacak. CHP’nin Adana Büyükşehir Belediye Başkanı adayının isminin, Perşembe günü gerçekleştirilecek Parti Meclisi Toplantısı’nın ardından açıklanması sürpriz olmayacak.