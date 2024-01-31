Büyükşehirlerden kaçış

Ekonomik kriz, yüksek kiralar ve alım gücünün düşmesi sağlıkçıların büyükşehirlerden kaçmasına neden oluyor. Sağlık emekçileri "Büyük kentler tercih edilmeyince iş yükü de arttı, tükendik” diye isyan ediyor.

Sibel BAHÇETEPE

Hayat pahalılığı, kira bedellerinin yüksek olması, iş yükü sağlık emekçilerinin tercihlerini etkiliyor. Sağlıkçılar İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerden ya göç ediyor ya da tercih etmiyor. Geçinemediklerini söyleyen sağlıkçılar "En kötü evin kirası 15 bin liradan başlıyor. Kredi kartı olmadan ay sonunu getiremiyoruz. Ya memleketlerimize ya da yurtdışına gitmenin yollarına bakıyoruz. Artık büyükşehirler çok tercih edilmediği için eksik personelle, yoğun iş yüküyle çalışmak zorunda kalıyoruz, tükendik" dedi.

HERKES MUTSUZ

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Denetleme Kurul üyesi Abuzer Aslan, özellikle merkezi hastanelerde, eğitim ve araştırma hastanelerinde yaşanan personel eksikliğine dikkat çekti. İstanbul’da Okmeydanı Ağız ve Diş Hastanesi’nde çalıştığını söyleyen Aslan, şöyle devam etti: "23 yıldır çalışıyorum. Eşim de hemşire. Bır kızım var. Okul masrafı, evin kirası derken iki kişi çalışmamıza karşın kredi kartı kullanmasak ayı çıkaramıyoruz. Akşamları ailecek yemeğe, sinemaya, tiyatroya gitmeyi uzun zamandır yapamıyoruz. Büyük kentlerde hem iş yükü hem yoğunluk fazla. Arkadaşlarımız gün aşırı nöbet tutuyor, herkes mutsuz ve şikâyetçi. Herkes yıprandı ve yoruldu. Büyükşehirler çok tercih edilmeyince personel açığı da arttı. Çözüm yolları bulunmalı."

‘ALMANYA’YA GİDECEĞİM’

Bir kamu hastanesinde yoğun bakım hemşiresi olan bir sağlık emekçisi de şunları söyledi: "Çoğu arkadaşımız kendi memleketine ya da yurtdışına gitmek istiyor. Binlerce kişi tayin almak için başvuruda bulunuyor. 2 yıldır Almanca kursuna gidiyorum. İnsanın sınırlarını zorlayacak kadar yoğun bir tempo, mobbing, şiddet hepsi var... Bu sistemde çalışmak istemiyorum. Bu işe severek başladım, insanlara iyi gelmek bana iyi geliyordu, ama şuan ben kendime iyi gelmiyorum."

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ACİL DURUM VE EYLEM ÇAĞRISI

Hekim Birliği Sendikası yaptığı açıklamada, son yıllarda artan şiddet olayları ve zorlu çalışma koşullarına dikkat çekerek "Özellikle genç hekimlerimiz arasında intihar oranlarının artışı, bu trajik durumun ciddiyetini vurgulamaktadır. 2023 yılı Eylül ayında üç genç hekimimizin yaşamına son vermesi, bu sorunun aciliyetini ortaya koymaktadır. Ekonomik sıkıntılar ve artan şiddet olayları, bu intiharların başlıca sebeplerindendir. Yoğun çalışma temposu, şiddet tehdidi, düşük gelirler ve sosyal izolasyon gibi faktörler, hekimler arasında tükenmişlik ve depresyonu yaygınlaştırmaktadır" dedi. Açıklamada, acil durum ve eylem çağrısı yapıldı.