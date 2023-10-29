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Buz hokeyi maçında boynuna darbe alan ABD'li sporcu hayatını kaybetti

İngiliz profesyonel buz hokeyi kulübü Nottingham Panthers'ta forma giyen Adam Johnson, maç sırasında rakibin pateninin boynuna çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Spor
  • 29.10.2023 14:05
  • Giriş: 29.10.2023 14:05
  • Güncelleme: 29.10.2023 14:13
Kaynak: Haber Merkezi
Buz hokeyi maçında boynuna darbe alan ABD'li sporcu hayatını kaybetti
Fotoğraf: Augsburger Panther /Twitter

İngiltere'de Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan buz hokeyi karşılaşmasında boynuna darbe alan ABD'li oyuncu Adam Johnson hayatını kaybetti. 

Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Johnson, müdahaleye rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

Nottingham Panthers Kulübü, oyuncunun ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diledi.

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