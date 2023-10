Buz hokeyi maçında boynuna darbe alan ABD'li sporcu hayatını kaybetti

İngiltere'de Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan buz hokeyi karşılaşmasında boynuna darbe alan ABD'li oyuncu Adam Johnson hayatını kaybetti.

Nottingham Panthers ile Sheffield Steelers arasında oynanan Challenge Kupası maçının 35. dakikasında rakibinin müdahalesinin ardından yerde kalan 29 yaşındaki ABD'li oyuncuya ilk müdahale, saha kenarlarındaki sağlık ekipleri tarafından yapıldı.

Johnson, müdahaleye rağmen boynuna aldığı paten darbesi nedeniyle hayatını kaybetti.

The Nottingham Panthers are truly devastated to announce that Adam Johnson has tragically passed away following a freak accident at the game in Sheffield last night. pic.twitter.com/lhSOkDu03Q