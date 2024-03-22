Çad'da çoban-çiftçi çatışması: 42 kişi öldü

Çad hükümeti tarafından yapılan açıklamada, Tileguey bölgesinde kuraklık ve iç göçe bağlı otlak sorunu nedeniyle çobanlar ile çiftçiler arasında yaşanan gerginliğin çatışmaya dönüşmesi nedeniyle 42 kişinin öldüğü belirtildi.

Dünya 22.03.2024 12:42 Giriş: 22.03.2024 12:42

Güncelleme: 22.03.2024 12:53 Kaynak: AA

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