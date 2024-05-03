Cadde ve sokaklar sular altında

Haber Merkezi

Meteoroloji’nin 28 il için verdiği sarı alarm uyarısının ardından pek çok kentte sağanak etkili oldu. Başkent Ankara’da sağanak nedeniyle yollar, metro istasyonları ve alt geçitler göle döndü, çok sayıda araç mahsur kaldı.

Hatay - İskenderun

(Fotoğraf: İHA)

Urfa’nın Suruç ve Birecik ilçelerinde sağanak nedeniyle tarım arazileri ve yollar su altında kaldı. Hatay İskenderun’daki Çay Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Anıt Alanı de su altında kaldı. Elazığ’da ise şantiyeye yıldırım düşmesi sonucu bir işçi ağır yaralandı.