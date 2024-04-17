Çadır satan Kızılay yöneticilerini protesto edenler yargılanıyor: SOL Parti’den çağrı

Afetler için stoklanan çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto ettikleri için yargılandıkları davanın ilk duruşması öncesinde açıklama yapan SOL Parti, dayanışma çağrısında bulundu: "Tüm duyarlı kamuoyunu, AKP iktidarından ve çadır satan Kızılay yetkililerinden hesap sormaya davet ediyoruz."

SOL Parti, geçtiğimiz yıl 6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depremlerinin ardından, afet durumunda kullanılması için stokladıkları çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay'ı protesto ettikleri için yargılandıkları davanın ilk duruşması öncesi destek çağrısı yaptı.

Kızılay’ın daha önce afetler için stokladığı çadırları sattığını da yine BirGün ortaya çıkarmıştı. Kızılay, 4 Haziran 2018 tarihli yönetim kurulu toplantısında, Uluslararası Göç Örgütü’ne depolarda bulunan 227 çadır ile afetler için stoklanan 600 çadırın satılmasına karar vermişti. Kahramanmaraş depremlerinin meydana gelmesinin ardından deprem bölgesine yeterli çadır gönderemeyen Kızılay'ın çadır satması protestolara neden olmuştu. SOL Partililer, Mart 2023 tarihinde Kızılay yetkililerini protesto etmek için bir araya gelmiş polisin müdahalesiyle 77 kişi gözaltına alınmıştı.

19 NİSAN SAAT 10'DA, ANADOLU ADLİYESİ'NDE

Parti yöneticilerinin, üyelerin, parti avukatlarının, gazetecilerin ve destek verenlerin gözaltına alındığı eylemle ilgili açılan davanın ilk duruşması 19 Nisan'da saat 10.00’da İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşma öncesi açıklama yapan SOL Parti'den, dayanışma çağrısı yapılarak "Tüm duyarlı kamuoyunu, hesap sorduğumuz için yargılandığımız bu davada, 06 Şubat depremini felakete çeviren AKP iktidarından ve çadır satan Kızılay yetkililerinden hesap sormaya davet ediyoruz" denildi.

SOL Parti tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta gerçekleşen, 11 ilimizi yıkan, on binlerce insanımızın ölümüne neden olan ve yüzbinlerce insanımızı evinden, barkından eden deprem felaketinin acılarını hala sarmaya çalışıyoruz. Depremin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen AKP iktidarı bölge halkının yaşamış olduğu sorunlara ilişkin hiçbir kalıcı adım atmamıştır. İnsanlar hala çadırlarda yaşamakta; eğitimden, sağlığa kamusal hizmetler insani koşullarda sağlanamamaktadır.

"SARAY REJİMİ BU YIKIMIN SORUMLUSUDUR"

Yirmi yılı aşkın iktidarı döneminde uyguladığı özelleştirme politikalarının, kamusal hizmetleri ticarileştirmesinin, yarattıkları rant düzeninin sonucunda ülkeyi bir mezarlığa çeviren saray rejimi bu yıkımın sorumlusudur. Günlerce depolarındaki çadırları deprem bölgesine göndermeyip, çadırları satmakla meşgul olan Kızılay’ın yöneticileri bu yıkımın sorumlusudur.

AKP iktidarının yarattığı bu enkazdan, demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla, muhalefet güçleriyle, toplumun her kesiminden duyarlı insanlarla el ele, omuz omuza bu yıkıntının içinden büyük bir dayanışma ile ayağa kalktık.

SOL Parti olarak, bölgede yüzlerce 'Dayanışma Gönüllüsü' ile birlikte yaralarımızı sarmaya çalıştık ve sarmaya devam ediyoruz. Bizler, dayanışmanın ve mücadelenin partisiyiz. Halka karşı işlenen tüm suçların hesabını sorarız.

Deprem bölgesine çadırları göndermek yerine, el altından satıp, suç işleyen Kızılay yetkililerini protesto ettiğimiz 01 Mart 2023 tarihindeki eylemimize haksız ve hukuksuz bir şekilde Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklama getirilmiş, polis saldırmış, üye ve yöneticilerimizin bulunduğu 77 kişi gözaltına alınmıştı. Parti yöneticilerimizin, üyelerimizin, parti avukatlarımızın, gazetecilerin ve eylemimize destek verenlerin dahi gözaltına alındığı eylemimiz ile ilgili açılan davanın ilk duruşması 19 Nisan Cuma saat 10.00’da İstanbul Anadolu (Kartal) 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecektir.

06 Şubat depremi ile altında kaldığımız bu büyük enkazın, bu büyük yıkımın tüm sorumlularının hesap vermesi ve yargılanması çağrılarımız ile ilgili hiçbir adım atılmazken, yaptığımız çağrıdan dolayı bizler yargılanmaktayız.

Tüm duyarlı kamuoyunu, hesap sorduğumuz için yargılandığımız bu davada, 06 Şubat depremini felakete çeviren AKP iktidarından ve çadır satan Kızılay yetkililerinden HESAP SORMAYA davet ediyoruz.

Yer: İstanbul Anadolu (Kartal) Adliyesi B Blok Girişi (Açık Otopark tarafı)

Tarih: 19 Nisan Cuma

Saat:09.00"