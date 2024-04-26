Çadır satan Kızılay’dan Menzil’in derneğine ziyaret!

Afetler için stoklanan çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay, Menzil liderinin kurduğu derneği ziyaret etti.

Haber Merkezi

Skandallarla anılan Kızılay, Menzil Cemaati’nin liderlerinden Muhammed Saki Elhüseyni tarafından kurulan Nezir Derneği’ni ziyaret etti.

Nezir Derneği’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Türk Kızılayı yetkililerine, Nezir Derneği'ne yaptıkları nazik ziyaret için teşekkür ederiz. Hayra adanmış gönüllülerimizin desteğiyle toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetlerimizi artırmayı yüce rabbimizden niyaz ediyoruz” denildi.

Türk Kızılay Yetkililerine,



Nezir Derneği'ne yaptıkları nazik ziyaret için teşekkür ederiz.



Hayra adanmış gönüllülerimizin desteğiyle toplumumuzun ihtiyaç duyduğu alanlarda hizmetlerimizi artırmayı Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. pic.twitter.com/aD13iQlqjl — Nezir (@NezirDernegi) April 26, 2024

6 Şubat 2023’teki deprem felaketinin ardından çadır satmasıyla büyük tepki çeken Kızılay’ın yıllardır Menzil Cemaati ile “sıkı ilişkisinin” olduğu biliniyor. Hatta Kızılay Başkanı Fatma Meriç’in Menzil Cemaati mensubu olduğu belirtilirken Kızılay, Menzil’e verdiği ihaleler de gündem olmuştu.