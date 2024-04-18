Çadır satana değil hak savunana dava

SOL Partililer, deprem için stoklanan çadırları satan Kızılay’ı protesto ettikleri için yargılanıyor. Yarın hakim karşısına çıkacak partililer dayanışma çağrısı yaptı.

Haber Merkezi

SOL Parti üyeleri, geçtiğimiz yıl 6 Şubat’ta meydana gelen Maraş depremlerinin ardından, afet durumunda kullanılması için stokladıkları çadırları sattığı ortaya çıkan Kızılay’ı protesto ettikleri için yarın hakim karşısına çıkacak.

Parti yöneticilerinin, üyelerin, parti avukatlarının ve destek verenlerin oluşturduğu 77 kişiye açılan davanın ilk duruşması sabah 10.00’da İstanbul Anadolu 14. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi açıklama yapan SOL Partililer, davaya destek çağrısı yaptı. Açıklamada özetle şu ifadeler kullanıldı:

“Depremin üzerinden bir yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen AKP iktidarı bölge halkının yaşamış olduğu sorunlara ilişkin hiçbir kalıcı adım atmamıştır. 20 yılı aşkın iktidarı döneminde uyguladığı özelleştirme politikalarının, kamusal hizmetleri ticarileştirmesinin, yarattıkları rant düzeninin sonucunda ülkeyi bir mezarlığa çeviren saray rejimi bu yıkımın sorumlusudur. Günlerce depolarındaki çadırları deprem bölgesine göndermeyip, çadırları satmakla meşgul olan Kızılay’ın yöneticileri bu yıkımın sorumlusudur. AKP iktidarının yarattığı bu enkazdan, demokratik kitle örgütleriyle, sendikalarla, muhalefet güçleriyle, toplumun her kesiminden duyarlı insanlarla el ele, omuz omuza bu yıkıntının içinden büyük bir dayanışma ile ayağa kalktık. SOL Parti olarak, bölgede yüzlerce ‘Dayanışma Gönüllüsü’ ile birlikte yaralarımızı sarmaya çalıştık. Deprem bölgesine çadırları göndermek yerine, el altından satıp, suç işleyen Kızılay yetkililerini protesto ettiğimiz 1 Mart 2023’te eylemimize hukuksuz bir şekilde Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklama getirilmiş, polis saldırmış, 77 kişi gözaltına alınmıştı. Kamuoyunu, hesap sorduğumuz için yargılandığımız bu davada, 6 Şubat depremini felakete çeviren AKP iktidarından ve çadır satan Kızılay yetkililerinden hesap sormaya davet ediyoruz.”