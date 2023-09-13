Çadırdan eğitime uzun yolculuk

Depremlerin vurduğu kentlerde yeni eğitim-öğretim yılı yıkım izlerinin gölgesinde başladı. Okulların hasar görmesi nedeniyle öğrenciler eğitim için uzun bir yolculuk yapıyor. Birçok öğretmen ve öğrenci hâlâ çadırda.

Buse İlkin YERLİ

Yeni eğitim-öğretim yılı geçtiğimiz pazartesi günü başladı. Ülke genelinde öğrenciler okulları doldururken deprem bölgesindeki kentlerde ise sorunlu bir başlangıç oldu. Okulların açıldığı bölgeler ile ailelerin yaşadığı yerler arasındaki mesafeler ulaşım sorununu beraberinde getirdi. Yolların hasar gördüğü Hatay’da 10 dakikalık yürüme mesafeleri 40 dakikaya kadar yükseldi. Çadır ya da konteynerlerde uyumak zorunda olan çocuklar, üzerine eğitim almak için dakikalarca yürümek zorunda kalıyor.

5 KM YÜRÜYORLAR

Antakya Çekmece Mahallesi’nde yaşayan öğrencilerin aileleri, çocuklarının okula ulaşmak için 5 kilometre mesafedeki Defne’ye bağlı Sümerler’e yürümek zorunda kaldıklarını ifade etti.

1 ve 12. sınıf öğrencilerinin de aralarında bulunduğu 5 yeğene sahip olan Ali Güzel, “Bu çocukların yaşamları zor. Çadırda yaşadıkları yetmezmiş gibi okulları uzakta. Servisler de fırsatçılık yapıyor, 1 öğrenci için bin lira istiyorlar, 5 kardeş bu çocuklar. Yardım talep edince de geçiştiriliyoruz. Geçen yıldan kalan defterlerini, kalemlerini kullanıyorlar. Ayrıca okul idarecileri kâğıt ve kayıt ücreti istiyorlar” dedi.

Eylül M. isimli yurttaş da 8 yaşındaki ikiz kardeşleri ile 7 kişilik çadırda kaldığını ve servis ücretlerinden dolayı ulaşımın çok zor olduğunu ifade etti.

Sevgi Yeşildağ ise konuya ilişkin, “Çadırlarda kalıyoruz ve çocuklarımızın okuluna bu bölge çok uzak. Çocuklar yürüyerek gidiyorlar. Çocuklarımızın okul arkadaşları enkaz altında kalıp hayatını kaybetti. Dün oğlumu okula bıraktığımda ağlamaya başladı, depremden korktuğunu söyledi” şeklinde konuştu.

Duygu K. de "Sadece ders kitaplarına ulaşmak için, konteyner semt gezmek zorunda kaldım. Bilgi eksikliği var. Öğretmenlerden aldığım bilgiyle son hafta okulun açılmayacağını öğreniyorum. Kitapları bize ulaştırmak için dahi, gayret göstermediler. Bize kırtasiye listesi gönderiyorlar, ancak durumumuz var mı diye soran yok. Okullarda hala tadilatlar devam ediyor" ifadelerini kullandı.

KONTEYNER BEKLİYORLAR

BirGün’e konuşan veliler, bölgedeki sorunlardan öğretmenlerin de etkilendiğini kaydettiler. Hala birçok öğretmenin çadırlarda kaldığı, konteynerlere ve de yurtlara geçmeyi bekleyen öğretmenlerin olduğu öğrenildi.

HASARLI OKULUN YANINDA EĞİTİM

Adana'nın Seyhan ilçesinde Seyhan Belediyesi İlkokulu, Ramazan Atıl Anadolu Lisesi ve Adana Erkek Anadolu Lisesi depremde hasar gördüğü için boşaltıldı. Adana Erkek Anadolu Lisesi ile aynı bahçede bulunan Seyhan İstiklal Anadolu Lisesi’nde ise öğrenciler ders başı yaptı. Öğretmenler ve öğrenciler depremde hasar alan ve hiçbir güvenlik önlemi alınmayan Adana Erkek Anadolu Lisesi'nin yanından geçerek okula gidiyor.