Çadırları kaldırılan depremzedelerden tepki, yetkililerden savunma

Hatay Valiliği, depremzedelerin konteynere sığmadıkları için kurduğu çadırları kaldırdı. Yetkililer, bu çadırların kullanılmayacak durumdaki eşyalar için kurulduğunu belirtirken, depremzede aile tepkili.

Hatay’ın Defne ilçesinde verilen konteynerde sığmadıkları için çadır kuran depremzedeler valilik engeliyle karşılaştı. Hatay Valiliği, kurulan çadırları kaldırdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en şiddetli yaşandığı kentlerden Hatay’da depremzedelerin sorunları sürüyor. Defne’deki depremzedeler 10 kişiye 1 konteyner verildiğini bu yüzden sığmayanlar için çadırlar kurmak zorunda kaldığını belirtti.

Hatay Valiliği, yaklaşık 1 ay önce Çekmece mahallesine kurulan çadırların kaldırılmasına karar verdi. Gidecek yeri olmadıklarını belirten depremzedeler, karara uyamadı.

Daha sonra valilik, 10 kişiden 7’sinin yaşadığı çadırları kaldırdı. Kendilerine gidecek yer sunulmadığını ve konteyner için yaptıkları başvuruların sonuçsuz kaldığını belirten depremzedelerse tepkili.

YETKİLİLER REDDEDİYOR

Görevlendirilen Defne Kaymakamlığı yetkileriyse bu çadırların büyük bölümünün depo olarak kullanıldığı için kaldırıldığını söyledi. Çoğu eşyanın kullanılamayacak durumda olduğunu savunan yetkililer, ailenin kullanması için bir çadır bırakıldığını kaydetti.

Aileyse bu eşyaların üstünü kapatmayı ve eşyaları bırakılan çadıra taşımayı reddetti.