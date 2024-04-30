Çadırları kundaklanan Mega Polietilen işçileri 1 Mayıs’a çağırıyor

Adıyaman’ın Besni ilçesinde faaliyet gösteren Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasında maaşları ödenmediği için direnişe çıkan Mega Polietilen işçileri 1 Mayıs çağrısında bulundu.

Adıyaman’da Mega Polietilen fabrikasında ücretlerinin ödenmemesi üzerine direnişe çıkan işçiler, 1 Mayıs çağrısı yaptı.

Besni ilçesinde faaliyet gösteren Köpük Sanayi ve Ticaret A.Ş. işçileri, yatırılmayan iki aylık maaşlarını alma talebiyle başlattıkları direniş için kurdukları direniş çadırına daha önce taşla saldırı gerçeklemiş, sonrasında ise bir grup çadırı ateşe vermişti. Direniş sonucu iki aylık maaşlarını kazanan ancak asgari ücret mesaileri ve ustalık farklarının hesaplarına yatırılmayan BİR-TEK SEN’de örgütlü işçiler, işe iade ve ücretlerinin ödenmesi talebiyle mücadelesini sürdürüyor.

1 Mayıs’ın mücadele günü olduğunu belirten işçiler taleplerini haykırmak için meydanlarda olacaklarını belirtti.

Mega Polietilen İşçisi Yusuf Kabilay, direnişe başladıkları için kod-48 ile işten atılan iş arkadaşlarının olduğunu dile getirdi.

Kabilay, işten atmalar ve kundaklamalar gibi saldırıların direnişlerini engelleyemeyeceğini belirtti. Kabilay, “Biz direnişimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Önümüz 1 Mayıs. Tüm emekçi kardeşlerime, işçi kardeşlerime, herkese seslenmek istiyorum: 1 Mayıs’ı dolu dolu geçirmek için desteğinize ihtiyacımız var. Biz emekçi insanlarız, alın terimizin peşinde koşuyoruz. Hakkımızın karşılığını almak istiyoruz, çadırlarımız kundaklanıyor. Biz bunlar hak etmiyoruz. 1 Mayıs Birlik Ve Beraberlik Günü’nde önce Antep’teki mitinge katılacak, ardından ise Uzay Çadır pazar yerinde üç saatlik bir müzikhol eşliğinde haklarımızı bağıra bağıra dile getireceğiz” dedi.

"SONUNA KADAR DİRENECEĞİZ"

1,5 yıldır Mega Polietilen’de çalışan İşçi Zeynel Yaşar ise şeker bayramını mağdur geçirdiklerini anlattı. "Bayramda hesabımıza sadece 6.500 TL para aktardılar, bu para hiçbir işimize yaramadı. Çoluğumuza çocuğumuza ne bayramlık alabildik ne de bayramı dolu dolu kutlayabildik” diyen Yaşar, 1 Mayıs’ı dolu dolu geçirmek için ise desteğe ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Yaşar, şöyle konuştu: “Kamu, özel, inşaat… Hepimiz işçiyiz, bu bayram hepimiz bayramı. 1 Mayıs’ı hep beraber, kutlamak istiyoruz. Bütün halkımızı 1 Mayıs’ta bulundukları ilin alanlarına bekliyoruz. 1 Mayıs’ı kimseyi üzmek için değil; tüm dünyaya işçi olduğumuzu, emekçi olduğumuzu, hakkımızı aradığımızı göstermek için kutlamak istiyoruz.”

İşçi Orhan Turan ise 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı kutlayarak taleplerini meydanlardan aktaracaklarını belirtti. Yirmi günü aşkındır sürdürdükleri direnişi 1 Mayıs’a taşıyacaklarını dile getiren Turan, “Sonuna kadar direneceğiz” dedi.