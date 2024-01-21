Çağlar Söyüncü, Fenerbahçe için 5 takımın teklifini reddetti

Fenerbahçe ile anlaşmaya vardığı öne sürülen Çağlar Söyüncü'nün, Milan, Porto, West Ham, Fulham ve Roma’dan gelen teklifleri reddettiği iddia edildi.

Süper Lig'de lider konumunda bulunan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Kadrosuna Leonardo Bonucci ve Rade Krunic'i ekleyen sarı-lacivertlilerin bir diğer hedefi Atletico Madrid giyen Çağlar Söyüncü.

Fenerbahçe ile Çağlar Söyüncü'nün anlaştığı belirtildi.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Çağlar Söyüncü'nün Fenerbahçe için kendisine gelen teklifleri reddettiğini yazdı.

Buna göre Söyüncü, AC Milan, Porto, West Ham, Fulham ve Roma’dan gelen teklifleri reddetti.