Çağlayan Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda, silahlı saldırının ardından güvenlik önlemleri artırıldı. Güvenlik güçlerinin sürekli devriye gezdiği, kimlik sorgulaması yaptığı görüldü.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı’nda dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından adliye ve çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı.

İstanbul Adalet Sarayı’nda polis noktasına dün saat 11.35 sıralarında silahlı saldırı düzenlenmiş, çıkan çatışmada DHKP-C üyesi Emrah Yayla ve Pınar Birkoç öldürülmüştü.

Olayda Dilfıraz Karataş isimli bir vatandaş hayatını kaybederken, 3’ü polis 5 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 40 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Dünkü saldırının ardından bugün adliye ve çevresinde güvenlik önlemlerinin artırıldığı görüldü. Adliyenin metrobüs tarafı olan D kapısı önünde kimlik sorgulaması yapılırken, adliye meydanında birçok polis aracı ve TOMA bekletiliyor.

Çok sayıda polisin ise devriye yaptığı görüldü.