Çağlayan Adliyesi'ne silahlı saldırı: 34 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Tunç, saldırıya ilişkin incelemenin devam ettiğini bildirdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın C Kapısı önündeki polis noktasına, DHKP-C üyelerince düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Soruşturma kapsamında bir başsavcıvekili ve 5 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydeden Tunç, şu ana dek 34 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Bugün, İstanbul Adalet Sarayı'nın önündeki polis noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 3'ü polis 6 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan 1 kişi hayatını kaybetti.

Çatışmada saldırı düzenleyen 3 kişiden 2'sinin öldürüldüğü, birinin yaralı yakalandığı bildirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, saldırıyı DHKP-C'nin düzenlediğini ifade etti.