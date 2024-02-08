Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırının detayları: Çantada plastik kelepçe vardı

Çağlayan Adliyesi'ne yönelik saldırı düzenleyenlerden DHKP-C üyesi Pınar Birkoç'un ablasının o sıralarda adliyede davasının görüldüğü, Birkoç'un elindeki çantadan ise kelepçeler çıktığı belirtildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda polis kontrol noktasına yönelik düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma devam ediyor.

AA'nın haberine göre, DHKP-C üyesi Pınar Birkoç ve Emrah Yayla adliye binasının karşısındaki metrobüs üst geçidinin önünde 11.35'te polis ekiplerinin dikkatini çekti.

2 saldırgan, şüpheli görülmeleri üzerine durdurularak GBT sorguları yapılmak istendi. Bu sırada polislere biber gazı sıkıp kaçan Birkoç ve Yayla, adliye binasının ana giriş kapısının karşısındaki meydana doğru ateş ederek koşmaya başladı.

Emrah Yayla, meydana ulaştığında burada bulunan polis kontrol noktasına silahla ateş etmeye devam etti. Polisle çatışmaya giren ve hedef gözetmeksizin ateş eden Yayla, 11.39'da başından vurularak öldü.

Peşinden meydana koşarak gelen Pınar Birkoç da elindeki çantayı yere atarak polislere ateş etmeye başladı. Polis tarafından açılan ateş soncu Birkoç da 11.40'ta başından vurarak öldü.

Bu sırada meydanda bulunan 4 kişi ile 3 polis, isabet eden kurşunlar nedeniyle yaralandı. Yaralılardan Dilfiraz Karataş ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ÇANTADAN PLASTİK KELEPÇELER ÇIKTI

Olayın ardından adliyenin meydan yakınında bulunan C kapısı kapatılırken, binanın çevresinde güvenlik önlemi alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz ile Başsavcı vekili Mehmet Yılmaz 11.47'de saldırının gerçekleştiği alanda inceleme yaptı.

Pınar Birkoç'un meydana bıraktığı çantada, bomba imha uzmanları tarafından yapılan incelemede içeriği henüz belirlenemeyen bir düzenek, plastik kelepçeler, 48 mermi ve doküman bulundu.

ABLASININ DAVASI GÖRÜLÜYORMUŞ

Saldırının ardından çalışma başlatan polis, olayda öldürülen Pınar Birkoç'un ablasının İstanbul Adliyesi'nde "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla duruşmasının olduğunu belirledi.

Bunun üzerine İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne giden ekipler, tutuklu sanık Necmiye Birkoç ile duruşmaya izleyici olarak katılan diğer kardeşi ve bazı kişileri 12.05'te gözaltına aldı.

Olay yeri inceleme ekipleri 12.12'de adliye çevresinde çalışma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, DHKP/C üyelerinin İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti veya duruşma savcısını hedef alınıp almadığına yönelik çalışma sürüyor.

Öte yandan, Emrah Yayla, 23 Kasım 2021'de "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava kapsamında 21 Haziran 2023'te 7,5 yıl hapis cezası almıştı. Hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanan Yayla'nın dosyası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Adana'da 2007 yılında yakalanan Yayla, sırt çantası ve arabasında bomba yapımında kullanılan düzenekler ve patlayıcı maddeler ele geçirilmesi üzerine hakkında açılan dava kapsamında 14 yıl cezaevinde kaldıktan sonra salıverildi.

Ardahan'da 1998 yılında doğan Pınar Birkoç ise DHKP/C üyesi olmak ve patlayıcı madde bulundurmak suçlamalarından İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada yaklaşık 6 yıl tutuklu kaldıktan sonra Şubat 2022'de tahliye edildi.