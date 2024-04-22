Çağlayan Tüneli'nde seyir halindeki otomobil yandı
Şişli'de bulunan Çağlayan Tüneli'nde seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası araç kullanılmaz hale geldi.
İstanbul'un Şişli ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, saat 14.30 sıralarında Çağlayan Tüneli Şişli yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü Fatih Çetin, 34 KH 2400 plakalı otomobiliyle ilerlediği sırada aracından yükselen dumanları fark ederek orta şeritte durdu.
Araçtan inen sürücü, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından otomobil tamamen söndürüldü. Yangın nedeniyle yolda yoğun trafik oluştu. Araç söndürüldükten sonra çekici yardımıyla götürüldü. Aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.