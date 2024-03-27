‘Çakıcı’nın danışmanıyım’ diyordu, ‘AK Gençlik Ocakları’na yönetici oldu: Çakarlı araçla geziyor

Alaattin Çakıcı’nın ‘danışmanı’ olduğunu belirterek gazetecilere basın bültenleri yollayan Ferhat Aydoğan, şimdi ‘AK Gençlik Ocakları’nın genel başkan yardımcılığını yapıyor. Cumhur İttifakı için seçim çalışması başlatan derneğin yardımcısı Aydoğan, çakarlı araçla geziyor.

HABER MERKEZİ

Ferhat Aydoğan, kendisini suç örgütü liderliğinden hüküm giyen Alaattin Çakıcı’nın ‘basın danışmanı’ olarak tanıtıp, sık sık Çakıcı adına yazılmış metinleri gazetecilere e-posta yoluyla servis ediyordu. Çakıcı da uzun süre bu ‘görevi’ yürüten Aydoğan hakkında ‘danışmanı olmadığına’ yönelik açıklama yapmıyordu. Ta ki Aydoğan, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’i ziyaretiyle gündeme gelen kadar.

6 Şubat’taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuş, görüşme basına yansıyıp gündem olmuştu.

Bu görüntülerin gündeme gelmesinden sonra Çakıcı, imzasıyla yaptığı açıklamada Aydoğan’ın danışmanı olmadığını söylemişti. Aydoğan’ın Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle de fotoğrafları bulunuyor.

ŞİMDİ DE ‘AK GENÇLİK’ YÖNETİCİSİ

Bu kez de ‘Ak Gençlik Ocakları’nda genel başkan yardımcısı olan Ferhat Aydoğan, çakarlı araçla geziyor. Adana’nın Çukorova ilçesinde çakarlı araçla gezen Aydoğan, buna ilişkin görüntüleri YouTube’ta kendine yakın olduğu anlaşılan hesaptan paylaştı. Bu hesapta Aydoğan’ın sık sık çakarlı araçla gezdiğine ilişkin görüntüler yer alıyor.

AK Gençlik Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Ferhat Aydoğan Adana'nın Çukurova ilçesinde sokakta oyun oynayan çocukların isteğini kırmadı pic.twitter.com/zfHBm5mg68 — AK Gençlik Ocakları (@akgenclikocak) March 20, 2024

’AK GENÇLİK OCAKLARI’ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

İçişleri Bakanlığı’na kayıtlı olarak faaliyet gösteren bir dernek olduğu bilinen ‘Ak Gençlik Ocakları’, Mersin’de bulunuyor. Başkanlığını Barış Çifçi’nin yaptığı dernek, sosyal medyaya yansıyan kırmızı plaka ve Cumhurbaşkanlığı forsunu kullanmakla 2022’de gündeme gelmişti.

Teyit.org’un araştırmalarına konu olan ‘Ak Gençlik Ocakları’nın başkanı aksini inkar ettiyse de dernekle partilliler arasında bağlantılar mevcut. İnternette yapılan aramada ‘Ak Gençlik Ocakları’ adına açılmış bir siteye ulaşılabiliyor. Bu site şimdi kapalı olsa da sosyal medya hesapları aktif. Burada paylaşılan gönderilerde Cumhur İttifakı adaylarına oy isteniyor. Derneğe üye olanların da sık sık sokaklarda seçim çalışmaları yaptığı vurgulanıyor.

BAŞSAVCIYLA, KAYMAKAMLA GÖRÜŞME

Derneğin başkanı Barış Çifçi, Mersin Cumhuriyet Savcısı Tolgahan Toprak'ı da ziyaret etti. Bu görüşmeye ilişkin fotoğraf 13 Mart’ta derneğin hesabından paylaşıldı.

Çiftçi ve beraberindeki dernek yöneticileri, Toroslar Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin’i de makamında ziyaret etti. Bu görüşme, kaymakamlığın resmi sitesinden duyuruldu.

GAZETECİYE TEHDİT

Çifçi, 29 Mart 2023’te ‘Ak Gençlik Ocakları’nın İzmit’te Kocaeli İl Başkanlığı şubesini açmasını “AKP’li gençlere rağmen ocak kurmuşlar, gençlerin haberi yok!” başlığıyla haberleştiren gazeteci Merve Dişli’yi tehdit etmişti. Dişli, yaptığı açıklamada derneğin başkanı tarafından tehdit edildiğini şöyle anlatmıştı: “Ak Gençlik Ocağı’nın Genel Başkanı Barış Çiftçi kişisel hattımdan aradı. Haberi bana kimin attığını, haberi yapmak için kimden talimat aldığımı sordu. Ben de kimseden talimat almadığımı, benimle böyle konuşamayacağını söyledim. Kendisi bana haddimi bildireceğini, Kocaeli'ye gelip beni karşısına alacağını söyledi. Ben, bunları onun yüzüne karşı da söyleyebilecek miymişim diye bakacakmış. Bana günümü gösterecekmiş.”

SOYLU’YA SORULDU

Dönemin CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bir aracın camında yer alan ‘T.C. İçişleri Bakanlığı. Ak Gençlik Ocakları. Mersin İl Başkanlığı’ yazılı kartı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşımış; dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya şu soruları yöneltmişti: “Bakanlığınız tarafından derneklere araç kartı tahsis edilmekte midir? İçişleri Bakanlığı ibaresini yasadışı şekilde kullanan araç sahibi hakkında işlem yapılmış mıdır, yapılması düşünülmekte midir?"