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Çaldıran'da taşımalı eğitime 1 gün ara

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitim
  • 08.02.2024 01:22
  • Giriş: 08.02.2024 01:22
  • Güncelleme: 08.02.2024 01:25
Kaynak: AA
Çaldıran'da taşımalı eğitime 1 gün ara
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.
Çaldıran Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle kırsal mahalle okullarımıza ulaşım sağlanması noktasında sorun yaşanmaması nedeniyle 8 Şubat 2024 Perşembe günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."

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