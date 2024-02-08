Çaldıran'da taşımalı eğitime 1 gün ara

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Van'ın Çaldıran ilçesinde yoğun kar yağışından dolayı kırsal mahalle okulları ile taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Çaldıran Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda şöyle denildi:

"İlçemizde devam eden yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma sebebiyle kırsal mahalle okullarımıza ulaşım sağlanması noktasında sorun yaşanmaması nedeniyle 8 Şubat 2024 Perşembe günü köy okulları ve taşımalı eğitim çerçevesindeki öğrenciler için eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir."