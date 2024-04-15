Çalışan anneye 325 euro destek: Annelere 325 euro yardım başvurusu nasıl yapılır?

Çalışan anneye 325 euro destek yardımına dair detaylar belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği destekli proje ile İstanbul, Ankara ve İzmir’de 3 bin 500 sigortalı anneye 12 ay boyunca 325 euro destek verecek. Peki, Annelere 325 euro yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Avrupa Birliği destekli "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi"nin ikinci fazı için çalışmalar başladı. AB tarafından desteklenen proje ile çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. Peki, Annelere 325 euro yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Annelere 325 euro yardım başvurusu şartları neler?

İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde uygulanacak projeyle 12 ay boyunca uygulanacak projeyle, çalışan annelere ayda 325 euro destek verilecek. AB’nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.

Annelere 325 euro yardım başvurusu nasıl yapılır?

Annelere 325 euro yardım başvurusu için gerekli adımlar önümüzdeki günlerde SGK tarafından açıklanacak. Proje kapsamında hem çalışan anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan ayrılmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilmiş olunacak.