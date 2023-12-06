Çalışan emeklilere 5 bin lira ödemesi: 4 milyon 688 bin 945 kişi yararlanacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş, Genel Kurul'da ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ne ilişkin açıklama yaptı. Bakan Muş, açıklamada, "Daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir" dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş, çalışan emeklilere bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemeden, 4 milyon 688 bin 945 kişinin yararlanacağını söyledi.

Muş, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin, TBMM Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu.

Muş, teklifin vergi alanındaki hükümlerinin, "başta döviz kazandırıcı düzenlemeler olmak üzere, kayıt dışılıkla mücadele ve vergi uyumunu artırmaya yönelik" olduğunu ifade ettti.

Milletvekillerince, teklifin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geniş yetkiler verdiğine ilişkin eleştirilerin yapıldığını anımsatan Muş, Anayasa'nın 73. maddesinde vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerin muaflık, istisnalar ve indirimleriyle oranlarına ilişkin hükümlerinde, kanunun belirttiği sınırlar içinde değişiklik yapma yetkisinin Cumhurbaşkanına verildiğini anlattı.

Teklifte, çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin de bulunduğunu belirten Muş, şunları kaydetti:

"Gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine tek seferlik 5 bin lira ödeme yapılmasına ilişkin kanuni düzenleme 2 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kasım ayında 10 milyon 429 bin 922 kişiye 44 milyar 468 milyon 838 bin 223 lira 34 kuruş ödeme yapılmıştır. Bu kapsamda daha önce ödeme yapılmayan 4 milyon 688 bin 945 emekliye 5 bin lira ödeme yapılacaktır. Çalışan emeklilere ödeme yapılması halinde ilave maliyetin ise yaklaşık 23 milyar lira olması beklenmektedir."

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olarak 5 bin lira verileceğini duyurdu. Emekli sendikaları ve muhalefet karara sert tepki göstererek, "Çalışan emekliler cezalandırıyor. Eşitlik ilkesine aykırıdır" demişti.