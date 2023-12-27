Çalışan emeklilere 5 bin lira verilecek teklif yasalaştı

Çalışan emeklilere 5 bin lira verilmesi ile ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Çalışan emeklilere 5 bin lira ikramiye verilmesini içeren maddenin de yer aldığı torba kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ikramiyenin Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından en kısa sürede çalışan emeklilere ödeneceğini söylemişti.



Işıkhan, "Bakanlık olarak çalışmalarımızı hazırladık. Resmi Gazete'ye çıkar çıkmaz en kısa sürede ödenir. Biz hazırlıklarımızı yaptık." demişti.





Torba kanun teklifinin kabul edilmesinin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi, 16 Ocak tarihine kadar tatile girdi.