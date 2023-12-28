Çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yatırılacağı tarih belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, çalışan emeklilere verilecek 5 bin liranın yarın banka hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Çalışan emeklilere verilecek 5 bin lira yarın banka hesaplarına yatırılacak.

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 'Bazı Kanun ve Kanun Hükmündeki Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun', Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayımlanan karar ile, çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilecek.

Destekten daha önce kapsam dışı kalan çalışan emeklilerin tamamı faydalanabilecek.

ÖDEMELER YARIN YAPILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çalışan emeklilerimizin 5 bin lira tutarındaki ödemeleri yarın banka hesaplarına yatırılacak. Gerçekleştirdiğimiz düzenlemenin kıymetli emeklilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.