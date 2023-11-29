Çalışan emekliye 5 bin TL ikramiye, Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi

Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önergeyle torba kanun teklifine eklendi. Buna göre, çalışmayan emeklilerin ardından çalışan emeklilerin de 5 bin lira ikramiye almasının yolu açıldı.

Çalışan emeklilere de 5 bin TL ikramiye ödenmesine ilişkin düzenleme, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önergeyle torba kanun teklifine eklendi. Buna göre, çalışmayan emeklilerin ardından çalışan emeklilerin de 5 bin lira ikramiye almasının yolu açıldı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, AKP’nin 80 maddelik torba kanun teklifi üzerindeki görüşmeler ikinci gününde devam ediyor.

AKP’li milletvekillerinin verdiği önergeyle çalışan emeklilere de bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye verilmesine ilişkin düzenleme torba kanun teklifine eklendi. Maddenin gerekçesinde şu ifadeler yer aldı:

"Madde ile, 2023 yılı Ekim ödeme döneminde gelir/aylık ödenen sigortalı ve hak sahiplerine bir defaya mahsus olmak üzere yapılan 5.000 TL tutarındaki ödemeden gelir/aylık almakta iken çalışan veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin 5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işyerlerinde çalışan emeklilerin de yararlandırılması amaçlanmaktadır."