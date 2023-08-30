Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı'ndan memur zammı açıklaması: Yarın tamamlanacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, memur zammında sürecin yarın tamamlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak" dedi. Bakan Vedat Işıkhan, memur zammında sürecin yarın tamamlanacağını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Toplu sözleşme süreci yarın sonlanacak” dedi.

Memur maaşlarına zam oranın belirlenmesi için yapılan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde kısmi mutabakat sağlanmıştı. Hakem heyetine giden toplu sözleşme görüşmeleri yarın sonuçlanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde konuşan Bakan Işıkhan, "Toplu sözleşme sürecini yarın sonuçlandıracağız, takdir hakem heyetinindir. Memur ve emeklileri enflasyona ezdirmeyecek bir oran açıklanacak” ifadelerini kullandı.