"Çalışma yapılıyor" iddiası: Emekliye seyyanen zam yapılabilir, bayram ikramiyeleri artabilir
Düşük ücrete mahkum edilen milyonlarca emekli, maaşlarına seyyanen zam yapılıp yapılmayacağını ve 3 bin liraya çıkarılan bayram ikramiyesine bir zam daha gelip gelmeyeceğini merak ediyor. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşına seçim öncesi seyyanen zam yapılacağı ve bayram ikramiyesinin artırılacağı yönünde duyum aldığını söyledi. Erdursun seyyanen zam olasılıklarını ve bayram ikramiyesine zam oranını da açıkladı. Detaylar haberde...
Yüksek enflasyon altında ezilen emeklilere getirilen yüzde 49,25’lik zammın ardından emekli aylıklıklarına seyyanen zam ve 3 bin lira olarak belirlenen bayram ikramiyesinde artış yapılacağı haberleri konuşulmaya başlandı.
Sözcü TV yayınına katılan katılan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, seçim öncesi emekli maaşlarında seyyanen artış olabileceğini ifade etti. Erdursun, ekonomi yönetiminin derinlemesine çalışmalar yaptığını gündeme taşıyarak, aldığı bir duyumu paylaştı. Emekli maaşlarına mart ayında bir düzenleme yapılabileceğini iddia eden Özgür Erdursun, "Emekli aylıklarına 2 bin, 3 bin, 4 bin lira seyyanen artış gelebilir. Net bir bilgim yok ama bu konuyla ilgili aldığımız duyumlar yeni bir çalışmanın olduğu yönünde” ifadelerini kullandı. Erdursun bayram ikramiyeleri için de rakam verdi.
"MUHALEFET KONUYU DİLE GETİRMELİ"
Muhalefetin zamları gündemde tutması gerektiğini anlatan Erdursun, şunları dile getirdi:
"Seçimlere kadar tekrar yine Cumhurbaşkanı bir açıklama yapabilir. 'Bir miktar daha artış yaptık' diye. Emeklilere zam yapmazsa hükümet beklemediği bir sonuçla karşı karşıya kalabilir. Bunun için de muhalefet konuyu dile getirmeli. İktidar hiçbir şey yapmazsa, muhalefet de konuyu çok fazla tartışmazsa, gündeme getirmezse seçmenin karar sonrasında nereye gideceği bu sefer belirsiz olur.
Hükümet derinlemesine çalışma yapıyor. Oy oranları, emekliler üzerinde sıkı analizler yapılıyor. Bu analizler sonucunda herhangi bir kayıp yoksa artış yapmazlar, bu konu kapanır. Kayıp varsa mart ayına kadar düzenleme yapılır. Mart ayının ilk haftası Meclis de kapanacak. Meclis kapandıktan sonra nasıl bir karar alınacak bu da önemli.
Seyyanen artış beklentisi çok daha sıcak. Emekli aylıkları konusu kapanmadı. Hükümet de ayrıca bir seyyanen artış yapabilir. Bayram ikramiyeleri de 5 bin TL'ye çıkarabilirler, çıkarırlarsa. Kesin bir durum yok ama beklenti çok fazla."
BAYRAM İKRAMİYESİ 3 BİN TL OLUYOR
Emeklilerin Ramazan ve Kurban olmak üzere iki dini bayramda 3’er bin liradan toplam 6 bin lira ikramiye almasına yönelik düzenleme 8. Yargı Paketi’nin içinde Meclis Adalet Komisyonu’nda kabul edilmişti.
YENİ EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ YATACAK MI?
Yeni emekli olanların Ramazan Bayramı için ödenecek 3 bin lira ikramiyeyi alabilmeleri için 31 Mart 2024 itibarıyla emeklilik dilekçesini vermiş olması gerekiyor. Bu tarihten sonra emeklilik dilekçesi verenler Ramazan Bayramı ikramiyesini alamayacak.
EYT’liler ve yeni emekliler bayram ikramiyesinden faydalanabilecek. Ayrıca dul ve yetimler de hak ediş oranlarına göre bayram ikramiyesi alabilecek. Emekli maaşının yüzde 75'ini hak eden dul ve yetimlere 2250 lira, yüzde 50'sini hak edenlere 1500 lira, yüzde 25'ini hak edenlere ise 750 lira ödeme yapılacak.
BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Emekliye bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği ise milyonların merak ettiği bir konu. Kesin bir tarih olmasa da Ramazan Bayramı bu yıl 10-11- 12 Nisan arasında olacağı için 9 Nisan öncesi ilk bayram ikramiyesinin ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı ise 16-17-18- 19 Haziran'da olacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 15 Haziran'dan önce hesaplara geçmesi gerekiyor.