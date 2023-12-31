Çalıştığı fabrikada, üzerine metal kalıp düşen işçi İsa Soylu, hayatını kaybetti

İzmir'de, çalıştığı fabrikada üzerine metal kalıp düşen işçi İsa Soylu, hayatını kaybetti. Olayla ilgili Jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.

İzmir’in Aliağa ilçesinde, çalıştığı fabrikada üzerine metal kalıp düşen işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün gece (30 Aralık) Coraklar Mahallesi 5012 sokakta bulunan bir fabrikada meydana gelen olayda, saat 21.30 sıralarında bir fabrikada kalıp bölümünde çalışan işçi İsa Soylu'nun üzerine metal kalıp düştü. Ambulansla Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soylu, ilk müdahalesinin ardından İzmir’de bir hastaneye sevk edildi.

İsa Soylu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.