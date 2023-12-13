Çalıştığı iş yerinde soba yakmaya çalışırken ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde sobaya dökülen tinerin parlamasıyla yaralanan 15 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

30 Kasım'da Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yerinde çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Ömer Girgin, tinerle sobayı yakmak istediği sırada meydana gelen parlamada yaralandı.

Yaralı çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Girgin, hastanedeki 11 günlük yaşam mücadelesini geçtiğimiz pazartesi günü (11 Aralık) kaybetti.

Çocuğun cenazesi memleketi Ağrı'da toprağa verildi.

ÇOCUK İŞÇİ SAYISI GÜNDEN GÜNE ARTIYOR

İş Kanunu'nda ‘çocuk işçi' olarak kabul edilen 15 yaşından küçüklere yönelik çalışmalara göre, çocuk işçi sayısı günden güne artıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2022 yılı faaliyet raporunda, 15-17 yaş arasında çalışan çocuk sayısının 101 bin artışla 620 bine ulaştığı kaydediliyor.