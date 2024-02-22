Çalıştığı ve icraya verdiği belediyenin başkanlığına aday gösterildi

AKP’nin Şırnak’ta Cizre Belediye Başkan adayı olarak gösterdiği avukat Ömer Yıldız’ın, kayyum Faik Arıcan’ın 6 bin 743 TL'lik alacağı öne sürülen ödeme için Cizre Belediyesi’ni icraya verdiği ortaya çıktı. Ömer Yıldız’ın, ayrıca, kamu personeli olarak görev yaparken aktif vergi kaydı bulunduğu ve fiili ve resmi olarak avukatlık bürosunun bulunduğu tespit edilmişti.

Şırnak’ta AKP’nin Cizre Belediye Başkanlığı için aday gösterdiği avukat Ömer Yıldız’ın kayyumun maaşının eksik yatırıldığı iddiasıyla belediyeyi icraya bildirdiği tespit edildi.

MA’da yer alan habere göre, Demokratik Bölgeler Partisi’nin (DBP) 2014 yerel seçimlerinde yüzde 81 ile kazandığı Cizre Belediyesi'ne 17 Kasım 2016’da İçişleri Bakanlığı tarafından Ahmet Adanur kayyum olarak atandı. 2017 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Adanur’un yerine bu kez de Antep Vali Yardımcısı Faik Arıcan kayyum olarak getirildi.

Usulsüzlüklerle ismi anılan Faik Arıcan, kayyum olarak görev yaparken 15 günlük alacağı olduğu gerekçesiyle belediyeye tebligat gönderdi. Arıcan, 6 bin 743,84 TL'nin hesabına yatırılmaması için Cizre İcra Dairesi'ne başvurdu. Arıcan adına belediyeyi icra veren ise belediyenin tam zamanlı avukatı Ömer Yıldız’dı.

İKİ İŞİ BERABER YÜRÜTÜYORDU

Görevden alınarak yerine kayyum atanan eski HDP’li Belediye Eş Başkanı Mehmet Zırığ, icra başvurusu yapan Ömer Yıldız hakkında Şırnak Barosu’na şikâyette bulunarak hakkında işlem başlatılmasını istedi.

Şikâyetin ardından kamu personeli olduğu gerekçesiyle herhangi bir isim altında belediye dışında bir kurumun sigortalı çalışanı olmayacağı belirtilen Ömer Yıldız’ın aktif vergi kaydı bulunduğu, fiili ve resmi olarak avukatlık bürosunun bulunduğu, aktif olarak serbest meslek anlamında avukatlık yaptığı ve dava takibi yaptığı ortaya tespit edilmişti.

İsmi belediyede usulsüzlük ve yolsuzluklarla anılan Yıldız, Şehitler Gaziler Derneği başkanı olan kuzenini ise AKP İl Genel Meclis üyeliğine birinci sıra adayı olarak gösterdi.

Yıldız, aday gösterildikten sonra ise “il olma zamanı geldi” propagandası yaparak seçim çalışması yürütüyor.