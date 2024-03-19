Can Ataklı hakim karşısına çıktı: Adli kontrol şartı kaldırıldı

Gazeteci Can Ataklı, hakkında 'şehit babasına yönelik sözleri" gerekçe gösterilerek 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında hakim karşısına çıktı. 3 yıla kadar hapsi istenen Ataklı, savunmasında, "Kesip biçilen bir videonun sonucunda bir suçlama olmuştur. Ben bunları hak etmiyorum" dedi. Mahkeme, Ataklı hakkında adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Gazeteci Can Ataklı 'şehit babasına yönelik' olduğu iddia edilen sözleri gerekçesiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Savunmasında Can Ataklı, "Böyle suçlanmış olmak çok ağrıma, zoruma gidiyor. Ben PKK'nın başladığı günden beri, 47 yıllık gazeteciyim. Devletin terörle mücadelesine yönelik en ufak kötü bir söz söylemedim. Çok sayıda yazım ve konuşmam vardır. Kesip biçilen bir videonun sonucunda bir suçlama olmuştur. Bu bir linç kampanyasının sonucudur. Ben bunları hak etmiyorum" dedi.

Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı İbrahim Gögsu ise, "45 yılı aşkın süredir gazetecilik geçmişi bulunan birinin daha sorumlu davranması gerekirdi. Nefret dolu bir üslupla paylaşım yapılmıştır. Silinse bile, bu içerikler olumsuz etki yaratmaktadır. Sanığın paylaşımı gündem olmuştur. Bu sözler henüz 22 yaşında şehit düşen bir askerin babası üzerinden yapılmıştır. Şehitlik dini ve milli değerimizdir. Şehit ve şehit yakınlarını aşağılayıcı bir paylaşım olmuştur. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu.

ADLİ KONTROL KALDIRILDI

Mahkeme Ataklı hakkındaki adli kontrol tedbirinin kaldırılmasına eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

CAN ATAKLI NE DEMİŞTİ?

Can Ataklı, youtube yayınında şunları söylemişti:

"Bir güruh PKK'ya hizmet ediyorsunuz, defolun gidin burdan... Tamamen provakasyon ve iktidar tarafından düzenleniyor belli. Vatandaşın böyle bir tepki göstermesine falan gerek yok. Öbür tarafta mikrofon tutuşturuyorlar adamın eline Kavala'ya ve Öcalan'a özgürlük isteyenlere hakkımızı helal etmiyoruz... Kimsin lan? Kimsin? Yani şehit babası olunca canının istediğini söyleme hakkın mı var? Ama eline mikrofon verip bunu söyletenlere tabii söylüyorum. Acılı bir adam... Ona diyorlar ki oğlunu PKK öldürdü bunlar da PKK'yı savunuyor."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Can Ataklı hakkında, sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatmıştı.

Ataklı'nın sözlerinin kışkırtıcı tutum ve davranışlar sergilemeye yönelik ifadeler içerdiği, sözlerin, halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa, ayrımcılığı gerektirecek nefrete yönlendirici nitelikte olduğu belirtilmişti. Ataklı'nın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenmişti.