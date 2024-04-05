Can Atalay'dan 'Avukatlar Günü' mesajı

AYM'nin iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen cezaevinde tutulan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, 'Avukatlar Günü' için mesaj yayınladı. Avukatlık mesleğine yönelik saldırıların son dönemde planlı şekilde artırıldığını vurgulayan Atalay, "Mesleğimizin geleceğini hukukun geleceğiyle birlikte ele alarak daha iyiyi beraberce aramalıyız" dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen, TİP'ten Hatay milletvekili seçildikten sonra vekilliği düşürülen Can Atalay, sosyal medya hesabından '5 Nisan Avukatlar Günü' için mesaj paylaştı.

Gezi davası kapsamında ceza alan Can Atalay, "Avukat her gün yeniden öğrenir, sadece içtihadı literatürü değil, insanı öğrenir. Bizlere 'neden' sorusunun değil, 'nasıl' sorusunun yanıtını bulmayı öğreterek mesleği teknikerliğe indiren 'kötü' eğitimin hasarlarını aşarak öğreniriz" dedi.

Avukatlık mesleğine son yıllarda planlı ve bir programlı bir saldırı düzenlendiğini vurgulayan Atalay, "Mesleğimizin geleceğini hukukun geleceğiyle birlikte ele alarak daha iyiyi beraberce aramalıyız" ifadelerini kullandı.

Can Atalay'ın mesajı şöyle: