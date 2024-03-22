Can Atalay'dan İliç mesajı: Yıllara yayılmış bir cinayet

İliç'te yaşanan maden faciasıyla ilgili paylaşım yapan Can Atalay, madencilik faaliyetlerinin durdurulmasının zorunlu olduğunu kaydetti.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilerek Silivri Cezaevi'nde tutulan ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İliç'te yaşanan maden faciasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İliç'te yaşananların yıllara yayılmış bir cinayet olduğunu kaydeden Atalay, "Derhal, tarım alanlarında, endemik canlıların bulunduğu bölgelerde, dağ köylüsüne ait alanlar başta olmak üzere madencilik faaliyetlerinin durdurulması zorunludur" çağrısında bulundu.

Erzincan İliç'teki altın madeni sahasındaki toprak kaymasına ilişkin soruşturma ve tutuklamalar devam ederken toprak altına kalan 9 işçiye hâlâ ulaşılamadı İliç'te yaşananlar için "hesabı sorulacaktır" diyen Atalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"İliç, yıllara yayılmış bir cinayettir. Hayvancılıkla bilinen, Türkiye’nin en güzel peynirlerinden birine adını veren Şavak aşiretinin dağıtılması, mera yasakları, Anadolu’ya has küçükbaş hayvancılığın tasfiyesi ile birlikte yürüyen bu cinayette bugün yeraltında kalan işçilerin cesedine ulaşmak için çaba dahi sarf etmeyenlerin vereceği hesap vardır. Ancak derhal, tarım alanlarında, endemik canlıların bulunduğu bölgelerde, dağ köylüsüne ait alanlar başta olmak üzere madencilik faaliyetlerinin durdurulması zorunludur. Türkiye’nin kalkınması için kırsal üretimin güçlendirilmesi gerektiği açıkken iktidarın “yararsız” faaliyetlerin yanında, arkasında durması salt bir siyasi tercih değil, bu tercihin akçeli zorunluluğunu da göstermektedir. Köylerin mahalle statüsüne alınması nedeniyle yaşananlar açıktır. Mevcut iktidara rağmen belediyeler eliyle de bu alanda yapılabilecekler vardır. Buna talip olanların imeceyle bu talana karşı çıkıp doğrusunu inşa etmesinin de zamanı gelmiştir."