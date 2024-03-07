Can Atalay için Adalet Nöbeti: "Gezi bu iktidar için en önemli travmadır"

Can Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları, İstanbul Adliyesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ tuttu. Adliye önünde konuşan Avukat Hareketi'nden avukat Abdurrahman Bayramoğlu, "Artık sahici direnişler göstermek gerekiyor. Onu AYM'nin mükerrer kararlarına rağmen çıkarmadılar. Çıkarmazlar çünkü Gezi, bu iktidar için en önemli travmadır" dedi.

AYM kararlarına karşın milletvekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın meslektaşları ve arkadaşları, İstanbul Adliyesi önünde ‘Adalet Nöbeti’ tuttu.

Adliye önünde konuşan Avukat Hareketi'nden avukat Abdurrahman Bayramoğlu, "Artık sahici direnişler göstermek gerekiyor. Can arkadaşımız içeride. Onu Anayasa Mahkemesi'nin mükerrer kararlarına rağmen çıkarmadılar. Çıkarmazlar çünkü Gezi, bu iktidar için en önemli travmadır. Gezi benzeri bir yeni direniş gösteremediğimiz sürece bizi daha çok uzaklara sürerler belki de bir gün adliyelere de sokmayabilirler. Buna da hazır olmamız gerekiyor. (George) Orwell'in dediği gibi 'Hiçbir şey yasa dışı değildi. Çünkü ortada yasa diye bir şey yoktu.' Maalesef Türkiye artık yasa olmadan yönetiliyor. Birisi canı istediği şeyi söylüyor, onlar yasa oluyor ve biz de onlara kuzu kuzu uyuyoruz. Böyle devam ettiğimiz sürece de en sonunda nereye kadar sürüleceğimizi bekleyim göreceğiz" dedi.

"YARGI ELİYLE HUKUKSUZLUK ÜRETİLEMEZ"

Avukat Hakları Grubu'ndan avukat Turgay Bilge ise Can Atalay'ın bugüne kadar Ermenek'te, Soma'da, Validebağ Korusu'nda, Çorlu Tren Kazasında halkı temsil ettiğini ve siyasal iktidar baskısının yurttaşın üzerinde yarattığı hukuksuzluklara direnen biri olduğunu söyleyerek, "Yargı eliyle hukuksuzluk üretilemez. Yagı, Anayasa'yı çiğneyemez. Hakları ihlal edilmiş bir hukukçunun cezaevinde sesinin kısıldığını düşünerek birilerinin aleti olamaz. Can Atalay, bugüne kadarki dik duruşuyla bize umut veriyor. Onun sözleriyle seslenmek istiyorum; Acı yaratmak, yıkmak, yok etmek onların işi. Acıyı paylaşarak gidermek, yeniden yaşamı kurmak bizim işimizdir" diye konuştu.

"YENİ GELECEK ANAYASADAN BİR ŞEY BEKLEMİYORUZ"

Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukat Ezgi Önalan ise açıklamasında bu direnmenin sadece meslektaşları için olmadığını, aynı zamanda adliyelerdeki hukuksuzluklara karşı bir direnme de olduğunu belirtti.

Önalan, "Bugün Anayasa'yı tanımayanlar, AYM kararlarını uygulamayanlar Anayasa yapmaya niyetleniyorlar. Biz aynı zamanda burada buna karşı direniyoruz. Can örneği bize tekrar gösterdi ki direnenler, baskıya, zorbalığa karşı başını kaldıranlar olunca Anayasa uygulanmak zorunda değil. Dolayısıyla biz yeni gelecek Anayasa'dan da bir şey beklemiyoruz. Aksine daha fazla baskı ve zorbalık bekliyoruz. Buna karşı da buradayız. Can için özgürlük talep ediyoruz. Hatay halkı milletvekilinden daha fazla koparılmasın" şeklinde konuştu.