Can Atalay'ın arkadaşlarından doğum günü sürprizi: ‘Her koşulda vekilimizsin’

Ailesi ve dostları, Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali kararına rağmen Silivri’deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Milletvekili Can Atalay'ın doğum gününü kutlamak için bir araya geldi.

Gezi Davası tutuklusu ve Milletvekili Can Atalay’ın ailesi, avukat, gazeteci ve hak savunucu arkadaşlarının da aralarında bulunduğu birçok kişi Atalay’ın doğum günü için bir araya geldi.

Atalay’ın yakınları Maçka Parkı’nda bir araya gelerek “Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuz, Can’ımızsın” diye seslendi.

Gezi Direnişi davasına yönelik yargılamada 18 yıl hapis cezası alan Avukat Can Atalay, altı hak savunucusuyla birlikte 25 Nisan 2022’de tutuklanmıştı. 24 Mart’ta doğan Atalay’ın yakınları, geçen yıl da yine Maçka’da bir araya gelmiş ve Silivri’ye sevgilerini göndermişti.

Can Atalay 14 Mayıs 2023’teki genel seçimlerde Hatay halkının oylarıyla milletvekili seçildi. Fakat geride kalan 10 ayda Türkiye yargısı, halkın iradesinin yerine getirilmesine izin vermedi.

Anayasa Mahkemesi’nin, Atalay’ın “kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının” ve daha sonra “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının” da ihlâl edildiğine hükmeden, bu nedenle Atalay’ın tahliyesini gerektiren iki kararı da uygulanmadı.

Maçka Parkı’nda buluşan sevenleri, bu nedenle Atalay’a “Sen bizim her koşulda vekilimiz, yoldaşımız, dostumuz, Can’ımızsın” diye seslendi.

Silivri’ye şu mesaj gönderildi:

“Biz doğum gününde yine buradayız, her gün kavganın peşinde, mücadelenin içinde, mektupların ucunda, özlemin ortasında olacağız. Hiçbir şey bitmedi, yarım bile kalmadı, sen gelene kadar bizim vekaletimiz sende, seninki bizde olacak. Sözümüz hep ortak.

Sen neredeysen aklımız, kalbimiz orada olacak.

İyi ki doğdun, iyi ki varsın, Can’ımızsın!”

Can’ın Ailesi ve Dostları