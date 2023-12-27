Can Atalay'ın dosyası yeniden Yargıtay'a gönderildi

Anayasa Mahkemesi'nin dün akşam açıkladığı gerekçeli kararının ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay dosyasını Yargıtay'a geri gönderdi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) ikinci kez hak ihlali kararı verdiği Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay hakkında karar vermesi için dosyayı Yargıtay’a gönderilmesine karar verdi.

YEREL MAHKEME, AYM'NİN KARARINI UYGULAMADI

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesinin Atalay hakkındaki "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma", "kişi hürriyeti ve güvenliği" ile "bireysel başvuruda bulunma" haklarının ihlal edildiği kararına ilişkin değerlendirmesini tamamladı. Heyet, Anayasa Mahkemesince verilen bireysel başvuruya konu ihlal kararının, yerel mahkemece alınan karara ilişkin olmadığını değerlendirdi.

İhlal kararının, ilgili Yargıtay Ceza Dairesince verilen tahliye talebinin reddi kararına ilişkin olduğunu bildiren heyet, dosyanın ilgili Yargıtay Ceza Dairesi önünde bulunduğu sırada Atalay'ın milletvekili seçildiğini belirtti. Heyet, bireysel başvuruya konu ihlalin Yargıtay kararından kaynaklandığını, ayrıca bireysel başvuru yapıldıktan sonra ilgili Ceza Dairesince dosyanın esastan incelendiğini ve karara bağlandığını kaydetti.

DOSYA YENİDEN YARGITAY'DA

Bu nedenle oluşan yeni hukuki durum karşısında Yargıtay 3. Ceza Dairesince yeni bir değerlendirme yapılmasının zorunlu olduğuna hükmeden heyet, dosyanın Yargıtay 3. Ceza Dairesine ulaştırılmak üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar verdi.

TİP, OTURMA EYLEMİ BAŞLATMIŞTI

Cezaevindeyken Hatay Milletvekili seçilen ve Anayasa Mahkemesi’nin 21 Aralık günü ikinci kez tahliyesine karar verdiği Can Atalay’ın avukatları, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin saat 10.30’dan bu yana tahliye kararını uygulamasını bekliyordu.

Saatler boyunca kararın açıklanmamasına tepki gösteren Türkiye İşçi Partisi üyeleri, İstanbul Adliyesi önünde eylem başlatmıştı.

NE OLMUŞTU?

AYM, 25 Ekim'de de Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen milletvekili Can Atalay'ın "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği"nin ihlal edildiğine karar vermişti. Karar ise 9'a karşı 5 oyla alınmıştı. Bunun üzerine tahliyesi beklenen Can Atalay hakkındaki karar uygulanmadı. Atalay tahliye edilmedi ve dosya yeniden Yargıtay'a gönderildi.

YARGITAY, AYM ÜYELERİNE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Yargıtay bunun üzerine Atalay hakkında hak ihlali kararı veren AYM üyelerine suç duyurusunda bulunmuştu. Yaptıkları açıklamayla Meclis'ten Can Atalay'ın vekilliğini düşürmesini istemişti.

AYM 2. KEZ HAK İHLALİ KARARI VERDİ

Atalay'ın avukatlarının ikinci kez AYM'ye bireysel başvuruda bulunması üzerine 13 Aralık'ta toplanan Yüksek Mahkeme, dosyayı Genel Kurul'a sevk etmişti. Anayasa Mahkemesi (AYM), Can Atalay hakkındaki ikinci ihlal başvurusunu görüştü. Atalay'ın kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar verildi. Mahkeme, 3 karşı oy ve oy çokluğu ile hak ihlali olduğuna hükmetti.