Can Atalay kararı yerel mahkemede görüşüldü ancak sonuç çıkmadı

Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki ihlal kararı yerel mahkemeye gönderildi. Gazeteci Canan Coşkun, bugün toplanması beklenen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanının öğle arasından sonra adliyeden ayrıldığını yazdı. Mahkeme başkanı daha sonra adliyeye geri geldi. Atalay hakkında verilen hak ihlali kararı görüşüldü ancak bir karar çıkmadığı öğrenildi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın bireysel başvurusunda verdiği ihlal kararının özetini, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. Yüksek Mahkeme, Atalay'a 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine de hükmetti.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, dünkü toplantısında, Gezi Davası'nda 18 yıl hapse mahkum edildikten sonra 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Can Atalay'ın bireysel başvurusunu görüştü.

Yüksek Mahkeme, Atalay'ın, "seçilme ve siyasi faaliyette bulunma" hakkı ile "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği sonucuna varmıştı.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun kısa kararı, hak ihlallerinin ortadan kaldırılması için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Kısa kararda, kararın bir örneğinin, "başvurucunun yeniden yargılanmasına başlanması, mahkumiyet hükmünün infazının durdurulması, ceza infaz kurumundan tahliyesinin sağlanması ve yeniden yapılacak yargılamada durma kararı verilmesi şeklindeki işlemlerin yerine getirilmesi" için İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine hükmedildiği belirtildi.

Anayasa Mahkemesi'nin kısa kararında ayrıca hak ihlali nedeniyle Atalay'a net 50 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verildiği bildirildi.

MAHKEME BAŞKANI ADLİYEDEN AYRILDI, DAHA SONRA GERİ GELDİ

Öte yandan Can Atalay’la ilgili AYM kararı doğrultusunda bugün toplanması beklenen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı, öğle arasından sonra adliyeden ayrıldı.

Gazeteci Canan Coşkun'un aktardığı haberde, kalemden öğrenilene göre mahkeme bugün adliyeye dönmeyecek. Mahkeme başkanı öğleden önce adliyedeydi ve duruşmaya çıkmıştı.

GÜNCELLEME: Can Atalay’la ilgili AYM kararı doğrultusunda bugün toplanması beklenen İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nin başkanı, öğle arasından sonra adliyeden ayrıldı. Kalemden öğrenilene göre bugün adliyeye dönmeyecek. Özdemir, öğleden önce adliyedeydi ve duruşmaya çıkmıştı. https://t.co/zpvZwlCd0N — Canan Coşkun (@canancoskun) October 26, 2023

Öğle arasından sonra adliyeden ayrılan mahkeme başkanı yeniden adliyeye geldi.

Mahkeme heyeti, Can Atalay hakkında verilen hak ihlali kararını görüştü ancak bir sonuç çıkmadı.

AVUKATLAR OTURMA EYLEMİ YAPTI

AYM kararını görüşen mahkeme heyeti tahliye kararı vermeden yeniden adliyeden ayrıldı. Oturma eylemine başlayan avukatlar da yarın aynı noktada buluşmak üzere eylemlerini bugünlük sonlandırdı.