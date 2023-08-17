Can Atalay üzerinden halka gözdağı veriliyor

Caner Türkmen

Can'ın Arkadaşları/meslektaşları İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Kapalı İnfaz Kurumu’nda Gezi davası tutukluları ve TİP milletvekili Can Atalay ile görüştü. Görüşmenin ardından basın açıklaması düzenlendi. Basın açıklamasını Can'ın Arkadaşları/meslektaşları adına avukat Halis Yıldırım okudu.

Yıldırım “Anayasa Mahkemesi, bu durumdaki milletvekillerine ilişkin içtihadında, ikirciksiz olarak şunu söylemektedir: Bir milletvekili tutuklanamaz. Can Atalay üzerinden parlamentoya, topluma verilmek istenen mesajın farkındayız elbette. Ama bu mesajı hukukçu sorumluluğumuz ve vicdanımız gereği reddediyoruz."

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Can Atalay’ın yargılanmasına ilişkin beyanlarına devam etti. Atalay’ın durumunun ‘dokunulmazlık haricinde’ olduğu iddiasını sürdüren Bakan Tunç, yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.

Nafakayı da hedef alan Tunç “Bir gün evli kalıp yıllarca nafaka ödeyen insanlar var. Burada özellikle kadınlarımızı da mağdur etmeyecek bir düzenleme gerekir” diye konuştu.