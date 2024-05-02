Can Atalay’a Gar Katliamı davasında beraat!

Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay hakkında, Ankara Gar katliamını protesto ettiği için yargılandığı davada beraat kararı verildi.

31 Mart yerel seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve milletvekilliği düşürülen Can Atalay'ın yargılandığı 'Gar Katliamı' davasından beraat etti.

Cumhuriyet'ten Barış Terkoğlu'nun aktardığına göre 10 Ekim Gar Katliamı sonrası yapılan protestoya katıldığı ve konuşma yaptığı için yargılanan Atalay hakkında beraat kararı verildi.

Atalay, toplantı ve gösteri yasasına muhalefet ve 'terör örgütü propagandası' ile suçlanıyordu.

Gösteriye katılan diğer sanıklar için dava sürmüş, milletvekili seçilen Atalay’ın dosyası ise ayrılmıştı.

Bugün görülen duruşmada İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Atalay hakkında iki ayrı suçlamadan da beraat kararı verdi.