Can dostlara düşman olanlara oy vermeyiz

Haber Merkezi

Yaşam İçin Yasa İnisiyatifi, İstanbul’un Üsküdar ilçesinde basın açıklaması düzenleyerek sokaktaki hayvanların yasalarla güvence altına alınan haklarını hatırlattı. İnisiyatifin açıklaması özetle şöyle: “Sokak köpeklerinin ‘itlaf’, ‘toplama’ ve ‘uyutma’ adı altında kitlesel toplatılmalarının ve katliamlarının yeniden tartışmaya açıldığı, 2024 Yerel Seçimleri’nde ülkede başka hiçbir sorun yokmuşçasına hedef tahtası haline getirildiği bir dönemden geçiyoruz. Neredeyse her gün bir belediyenin, vatandaşın hayvan katliamına, eziyetine, şiddetine tanık oluyoruz. Doğmak dışında hiçbir suçu olmayan hayvanların ‘başıboş’ diye yaftalandığını, düşman ilan edildiğini, geldiğimiz durumun en büyük sebebi olan nefret dilinin bizzat yetkililer tarafından körüklendiğini görüyoruz.”

Açıklama şöyle devam etti: “‘Başıboş’ olanlar hapis cezası dahi almadan sokaklara salınan hayvan ve potansiyel insan katilleridir. Artık yeter! Dostlarımıza el uzatan, onları düşmanlaştıran ve birlikte yaşama kültürünü baltalama vaadiyle sandıklara yüklenen siyasilere oy vermeyeceğiz. Gerici ve faşist düşmanlık politikalarına boyun eğmeyeceğiz."