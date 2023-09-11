Can kaybı artıyor

Fas’ta meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini geçti. Bin 404 yaralının durumu ise ağır. Ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Haber Merkezi

Kuzey Afrika ülkesi Fas’ın Marakeş kentinde 8 Eylül cuma günü yerel saatle 23.10’da meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı giderek artıyor. Fas İçişleri Bakanlığı, merkez üssü Marakeş’in El-Huz bölgesi olan depremde ölü sayısının 2 bin 12’ye yükseldiğini duyurdu. Arama- kurtarma çalışmaları süren bölgede yıkımın daha çok kırsal kesimlerde yaşandığı belirtildi.

Fas’ta meydana gelen ve ülke tarihindeki son 120 yılın en büyük depremi olarak yorumlanan deprem ülkeyi felakete sürükledi. Yetkililer çoğunluğu Marakeş olmak üzere bölgedeki beş bölgede en az 2 bin 12 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Açıklamada 2 bin 59 kişinin yaralandığını ve bunların bin 404’ünün durumunun ise ağır olduğunu açıkladı.

BİRÇOK YERE ERİŞİLEMİYOR

Yetkililer ölü sayısının artmasını beklerken, birçok bölgeye erişilemediğinİ vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise ülkeyi sarsan depremlerden 300 binden fazla insanın etkilendiğini açıklarken, Fas’ta milli yas ilan edildi. Milli yasın 3 gün süreceği kaydedildi. Fas Kraliyet Mahkemesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, deprem nedeniyle ülke genelinde bayrakların yarıya indirileceği bildirildi. Açıklamada ayrıca silahlı kuvvetlerin, depremden etkilenen bölgelere temiz içme suyu, gıda malzemeleri, çadır ve battaniye sağlamak için arama-kurtarma ekiplerini görevlendireceği kaydedildi. Depremde çok sayıda tarihi yapının da zarar gördüğü kaydedildi. Arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına bölge kentlerden gelen gönüllüler ve halk katılırken, en büyük yıkımın kırsalda yaşandığı belirtildi. Birbirinden uzak bölgelerdeki farklı noktalarda geniş alana yayılan seyrek yıkımlardan dolayı arama- kurtarma çalışmalarında aksaklıklar yaşanıyor. Depremin yaşandığı kentlerde yaşam bir taraftan normal seyrinde devam ederken bir taraftan da depremzedeler zarar gören evlerinden eşyalarını çıkarmaya çalışıyor. Depremde tarihi eserler de zarar gördü. Zarar gören eserlerin arasında 12 yüzyılda inşa edilen ve UNESCO Dünya Mirası listesinde olan Marakeş yakınlarındaki Mescid el-Azam’ın da yer aldığı kaydedildi. Fas Silahlı Kuvvetleri, yerel yönetimler, güvenlik güçleri ve sivil savunma ekiplerinin arama kurtarma çalışmalarına devam ettiği, insani yardımların deprem bölgelerine ulaştırılması için tüm imkanların seferber edildiğini kaydetti. Ölümlerin, El-Huz bölgesi, Tarudant, Şişava, Verzazat, Marakeş, Azila, Agadir, Kazablanka ve Yusifiyye bölgesinde kaydedildiği aktarıldı.

EYFEL KULESİ KARARDI

Irak, Cezayir, Yemen, Umman, Sudan, Kuveyt ve İsrail, Fas’ta de meydana gelen depremin ardından taziye ve dayanışma mesajları yayımladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da depremin vurduğu Fas’a taziye mesajı gönderdi. Fransa’nın başkenti Paris’in simge yapılarından olan Eyfel Kulesi’nin ışıkları, Fas’ta gerçekleşen depremin anısına kapatıldı. Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus de deprem felaketinde yaralananlar ve hayatını kaybedenler için dua etti.