Can simidimiz 6284’tür

KCDP raporuna göre, 2023 yılında Türkiye’de 315 kadın öldürüldü, 248 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu. KCDP’den Ataselim, “Can simidimiz 6284 sayılı yasadır” dedi.

İlayda KAYA

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), 2023 yılına ilişkin kadın cinayeti ve şüpheli kadın ölümü raporunu, İstanbul Şişli’deki Nâzım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen toplantıyla açıkladı. Rapora göre Türkiye’de, bir yılda erkekler tarafından 315 kadın öldürülürken 248 kadın da şüpheli şekilde ölü bulundu.

TEK ÇÖZÜM İSTANBUL SÖZLEŞMESİ

Rapora ilişkin bilgi veren Platformun Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Şiddet en yakınlarımızdakinden geliyor. Burada yüzde 40,63’ü evli olduğu erkekler tarafından öldürülen kadınlar. En yakınlarındaki erkekler tarafından şiddetin artığını görüyoruz. Katliamların yüzde 54,92’sinde ise ateşli silahlar ve kesici aletler kullanılmış. Bu sebeple kadın cinayetlerini durdurmak için bireysel silahlanmanın da yasaklanması lazım. 315 kadın cinayetinin 155’inin evli olduğunu ve 162’sinin çocukları olduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ataselim, kadınların haklarının iktidar tarafından tartışmaya açılmasına da tepki gösterdi. Fidan Ataselim şöyle devam etti: “Çözümü konuşacaksak siyasi iktidar, Aile Bakanlığı, Adalet Bakanlığı kadına yönelik şiddeti sonlandırmak istiyorsa eğer, önce bu haneleri, aileleri, evleri tartışmaya açmalı. Orada kadınlar nasıl bir zulme uğradığı üzerine kafa yormak gerekir. Özellikle son zamanlarda aile şuraları, aile sempozyumları gerçekleştirilerek ya da önümüzdeki hafta içerisinde Adalet Bakanlığı’nın gerçekleştireceği Medeni Hukuk Çalıştayı’nı gündeme getirerek kadınların kazanılmış hakları yeniden tartışmaya açılıyor. Eğer sağlıklı aileler, sağlıklı kurulan ilişkiler amaçlanıyorsa, önce kadın cinayetlerini durdurmak gerekiyor. Kadın cinayetlerini durdurmak için o karanlık kapıların ardındaki kadınların yaşadıkları şiddete, eşitsizliğe ışık tutmak, mercek tutmak lazım. Çözüm ise İstanbul Sözleşmesi’nin dört başlıkta anlattığı gibi kadınlar şiddete uğradığını ifade ettiğinde gerçekten korunuyor olmalarını sağlamaktadır. Bizim can simidimiz 6284 sayılı yasadır.”

Öte yandan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu da 2023 yılında Türkiye’de en az 424 kadının vahşice katledildiğini açıkladı.

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VAHŞİCE KATLETTİ

Kadına yönelik şiddet ve istismarın sonu gelmezken faillerin de yargılanması devam ediyor. Son 24 saatte yaşanan olaylardan bazıları şöyle:

• Kocaeli’de ayrıldığı erkek tarafından tüfekle vurularak yaralanan Arzu Çınar, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadını vuran erkek, polis ekiplerince yakalandı.

• İstanbul Esenyurt’ta, Meryem Yılmaz’ı öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Erdal Dönmez, "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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ŞİDDET UZAKTAN GELMİYOR!

Verilere göre, kadınların en çok tanıdıkları erkekler tarafından, evlerinde vahşice katledildiği ortaya çıktı.

1- Evli olduğu erkek: 40,63

2- Birlikte olduğu erkek: 13,65

3- Tanıdık: 10,79

4- Eskiden evli olduğu erkek: 8,57

5- Oğlu: 6,34

6- Akraba: 6,03

7- Eskiden birlikte olduğu erkek: 5,39

8- Baba: 2,85

9- Tespit edilemeyen: 2,85

10- Kardeş: 2,53

11- Tanımıyor: 0,31