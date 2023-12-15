Can Tanrıyar hakkında tahliye kararı

Nisan ayında “kişisel verileri ele geçirme veya yayma” ve “nitelikli yağmaya teşebbüs” suçlamasıyla tutuklanan Can Tanrıyar için, savcının tutuklu kalması yönündeki talebine karşın tahliye kararı çıktı. Tanrıyar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Uçankuş TV’nin sahibi Can Tanrıyar hakkında tahliye kararı verildi.

Geçen Nisan ayında, firari Muhammed Yakut'un iddialarının ardından "kişisel verileri ele geçirme veya yayma" ve "nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanan Can Tanrıyar'ın davasının ilk duruşması, bugün İstanbul 38. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanık Can Tanrıyar ile eşi Tamar Tanrıyar katıldı. Hakkındaki ‘yağma’ suçlamasını kabul etmeyen Tanrıyar, Metin Güneş’le ilişkisinin bozulma nedenini, “yaptırılmak istenen şantaj amaçlı haberler” olarak açıkladı.

Muhammed Yakut’un, YouTube üzerinden yaptığı yayınlarda hedef aldığı isimlerden biri de Met-Gün İnşaat’ın sahibi Metin Güneş’ti. Metin Güneş ve oğlu Abdulkadir Güneş, savcılığa Tanrıyar hakkında şikayette bulunmuştu. Duruşmaya Güneş ailesinin avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, Can Tanrıyar’ın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme ise Tanrıyar’ın tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Tanrıyar'a yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Tanrıyar hakkında, Muhammed Yakut'a videolarında kullanması için bilgi ve belge sızdırma suçlaması da bulunuyor.

11 YIL 3 AYA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, şüpheliler Tamar Tanrıyar, Hüseyin Can Tanrıyar ve Muhammed Yakut'un fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek müştekiler iş insanı Metin Güneş ve oğlu Muhammed Abdulkadir Güneş'e yönelik olarak yağmaya teşebbüs suçunu işledikleri belirtiliyor.

Şüpheliler Can Tanrıyar, eşi Tamar Tanrıyar ve Muhammed Yakut'un 7 yıl 6 aydan 11 yıl 3 aya kadar hapisleri isteniyor.