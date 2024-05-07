Can Yücel Kültür Sanat Festivali’nin teması ‘Göç’

Mahir KANAAT

Bu yıl temasını “Göç” olarak belirleyen Can Yücel Kültür Sanat Festivali önemli akademisyen ve yazarları bir araya getiriyor. 25 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00’te Kadın ve Gençlik Merkezi önünde gerçekleştirilecek panelde moderasyonu İdris Erdoğdu ve Sencer Başat üstlenecek.

Göç Paneli'nin toplumsal, siyasal ve tarihsel açıdan göç temasını içeren birinci oturumunda, Prof. Dr. Ayşe Betül Çelik “Kürt Göçü ve Toplumsal Barış”, Doç .Dr. Didem Danış Şenyüz “ Türkiye’de Yeni Göçler ve Birlikte Yaşam”, Dr. Lülüfer Körükmez “Uluslararası Göç Hareketinde Kadınlar” başlıklarında sunumlarını gerçekleştirecekler.

Kültürel açıdan göçün masaya yatırılacağı ikinci oturumda ise Doç. Dr. Evrim Hikmet Öğüt “Göçün ve Göçmenliğin Müzikal İfadesi”, Dr. Nilay Yılmaz “ Çocuk Edebiyatında Göç”, Şair/Yazar Bircan Çelik ise “Göç ve Sürgün Edebiyatının İç Mekandan Dış Mekana Yansıyan Kimlik Sorunu” başlıklarında sunum yapacak.