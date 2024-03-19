Çanakkale anketi: Muharrem Erkek 11 puan fark attı

Bulgu Kamuoyu Araştırma'nın Çanakkale anketinde CHP'nin adayı Muharrem Erkek 40.6 puan ile ilk sırada yer aldı. CHP'li Erkek, en yakın rakibi AKP'li Jülide İskenderoğlu'na 11 puan fark attı.

Bulgu Kamuoyu Araştırma, Çanakkale Belediye Başkanlığı seçimi için yaptığı anketin sonucunu paylaştı.

15 Mart tarihinde gerçekleştirilen yaklaşık 1200 kişi ile görüşüldü.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

CHP'nin adayı Muharrem Erkek, 40.6 puan ile ilk sırada yer aldı.

Cumhur İttifakı'nın adayı Jülide İskenderoğlu 29.7 puan ile Muharrem Erkek'in gerisinde kaldı.

İYİ Parti'nin adayı Burak Kunt ise 23.8 puanla üçüncü sırada yer aldı.

DEM Parti'nin adayı Canan Aytaç'ın 2.5, Zafer Partisi'nin adayı Bilge Gündüz 2.8 ve Yeniden Refah Partisi'nin adayı Cahit Bolelli'nin 0.6 puanda olduğu görüldü.