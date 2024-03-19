Çanakkale anmalarına AKP’liler damga vurdu

Haber Merkezi

18 Mart Çanakkale Savaşı’nın 109’uncu yıldönümü nedeniyle ülkenin birçok noktasında anma törenleri düzenlendi. Edirnekapı Şehitliği’nde düzenlenen törene İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katılırken Çanakkale Anıtı’na çelenk bırakıldı. Yaşamını yitiren askerlerin yakınlarının da katıldığı törende mezar ziyaretleri de gerçekleştirildi.

İzmir’in Torbalı ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen tören kapsamında ise AKP İlçe Başkanı tarafından kendisine İzmir Marşı’nın çaldırılmadığını iddia edildi. İddia sahibi bando şefi Aytekin Özen, görevinden istifa etti. Özen, ‘’Bugün yaşadığımı 51 yıllık hayatım boyunca yaşamadım’’ dedi.

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde de kaymakamlık önündeki Atatürk anıtında tören düzenlendi. Atatürk anıtına Sancaktepe Kaymakamlığı, Garnizon Komutanlığı, CHP, İyi Parti, Zafer Partisi, BBP ve Atatürkçü Düşünce Derneği çelenk koydu. AKP’li Sancaktepe Belediyesi’nin ise anıta çelenk koymadığı görüldü. Ancak törende Sancaktepe Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Nazım Çiftçi yer aldı.

Balıkesir’de ise Seyit Onbaşı’nın anıt mezarı başında yapılan törende Havran Mütfüsü dua ederken Atatürk’ün adını anmadı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı AKP Balıkesir Milletvekili İsmail Ok’a ‘Bu konuda sizden de hassasiyet beklerdik’ dedi. Ancak Ok, kalabalığı provoke edici sözler kullanınca ortam gerildi ve AKP’li grup CHP’lilerin üzerine yürüdü. AKP’li grup, Kocaseyit Meydanı’nda halk buluşması yapan CHP Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’a da saldırı girişiminde bulundu. İki tarafı sakinleştirmek için jandarma devreye girdi ve AKP’lileri araçlarına bindirerek köyden uzaklaştırdı.