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Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.

Güncel
  • 27.11.2023 01:02
  • Giriş: 27.11.2023 01:02
  • Güncelleme: 27.11.2023 01:05
Kaynak: iHA
Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düştü: 4 asker yaralı
FOTOĞRAF: depophotos

Çanakkale’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle, Boğaz ve Garnizon Komutanlığına yıldırım düşmesi sonucu 4 asker yaralandı.


Gün boyu sağanak yağış ve fırtınanın etkili olduğu kentte gece de devam eden yağışla birlikte Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanlığındaki Nara Burnu’na yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sırada 4 asker yaralandı. Askerlerden 2'si Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne, 2'si ise ÇOMÜ Hastanesi'ne kaldırıldı.
Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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